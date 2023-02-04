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Хирург Виктория Блинова рассказала о пластических операциях Вали Карнавал

Шоу-бизнес
Хирург Виктория Блинова рассказала о пластических операциях Вали Карнавал

Пластический хирург Виктория Блинова рассказала, к каким пластическим операциям прибегала блогер и певица Валя Карнавал. Оказалось, внешность девушки почти не подверглась изменениям.

Блинова вспомнила историю о падении Карнавал с велосипеда. Из-за случившегося у девочки появился шрам, который значительно влиял на форму губ, поэтому она решилась скорректировать объем с помощью гиалуронового филлера.

«После падения с велосипеда в детстве у Вали, по ее признанию, образовался шрам, из-за которого верхняя губа стала асимметричной. Филлер нивелировал проблему», — рассказала Блинова порталу vnimanie.pro.

Многие поклонники подозревают, что пышная грудь Карнавал — это заслуга пластики, но хирург опровергла эти слухи. Блинова объяснила, что по законам России делать операции можно только совершеннолетним лица, сообщает портал Teleprogramma.pro.
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