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Глава ФСА Мюллер указал на слишком низкий уровень экономии газа в Германии

Экономика
Глава ФСА Мюллер указал на слишком низкий уровень экономии газа в Германии

Жители Германии в последнюю неделю января сэкономили слишком мало газа, сообщил в Twitter глава Федерального сетевого агентства (ФСА) Клаус Мюллер.

Он отметил, что по сравнению со средним уровнем спроса с 2018 по 2021 год потребление газа в третью и четвертую неделю января снизилось на 9%. Однако этот показатель значительно ниже целевого, которой составляет 20%.

О недостаточном сокращении расходования энергоресурса чиновник напоминает уже второй раз с 26 января. По словам Мюллера, во второй половине декабря и первой половине января спрос на газ в Германии удавалось уменьшить на 23,8–38,1%.

При этом, согласно данным регулятора, газовые хранилища страны сейчас заполнены на 78%. Это почти в два раза превышает установленный правительством республики целевой уровень.
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