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Матвиенко призвала осудить европейских парламентариев за сожжение Корана в Швеции

Общество
Матвиенко призвала осудить европейских парламентариев за сожжение Корана в Швеции

Европейских парламентариев необходимо публично осудить и наказать виновных в акции сожжения Корана в Швеции, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Важно принять меры по защите права мусульман и представителей иных религий исповедовать свою веру. Также необходимо привлечь к ответственности всех виновных в провокациях, заявила глава Совфеда

«Российские сенаторы призывают европейских парламентариев публично осудить действия радикальных экстремистов как проявление религиозной нетерпимости», — заявила Матвиенко в своем Telegram-канале.

Больше всего возмущает отсутствие какой-либо адекватной реакции со стороны правительства стран Европы на действия экстремистов. Попустительство радикалам со стороны властей вызывает неприятие, добавила спикер.
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