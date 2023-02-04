Матвиенко призвала осудить европейских парламентариев за сожжение Корана в Швеции

Европейских парламентариев необходимо публично осудить и наказать виновных в акции сожжения Корана в Швеции, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Важно принять меры по защите права мусульман и представителей иных религий исповедовать свою веру. Также необходимо привлечь к ответственности всех виновных в провокациях, заявила глава Совфеда
«Российские сенаторы призывают европейских парламентариев публично осудить действия радикальных экстремистов как проявление религиозной нетерпимости», — заявила Матвиенко в своем Telegram-канале.
Больше всего возмущает отсутствие какой-либо адекватной реакции со стороны правительства стран Европы на действия экстремистов. Попустительство радикалам со стороны властей вызывает неприятие, добавила спикер.