Трамвай протащил 32 метра зажавшую дверью коляску с ребенком в Екатеринбурге

Мальчик получил травму лица в результате невнимательности водителя трамвая в Екатеринбурге. Коляску, в которой лежал ребенок, зажало дверью общественного транспорта.
Инцидент произошел на конечной остановке. Мужчина за рулем трамвая закрыл двери, не убедившись, что все пассажиры вышли, и зажал детскую коляску с ребенком. Водитель протащил ее на расстояние 32 метров.
Мать пострадавшего обратилась в правоохранительные органы. Инспекторы установили, что общий стаж управления транспортными средствами 33-летего водителя составляет девять лет. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее шестилетняя девочка пострадала в Кургане после ДТП, в котором ее мать за рулем Daewoo Matiz врезалась в эвакуатор Hyundai, сообщало URA.RU. Пострадавшая ехала в детском автокресле, которое не было должным образом закреплено ремнями безопасности.