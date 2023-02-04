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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве менеджера «Промавто» в Петербурге

Происшествия
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве менеджера «Промавто» в Петербурге

В Петербурге раскрыто жестокое убийство менеджера «Промавто». Силовики задержали предполагаемого злоумышленника, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Тело потерпевшего четыре дня назад обнаружили в туалете. Эксперты зафиксировали у него переломы двух ребер, гематомы и ссадины. Задержанным оказался мужчина, судимый за аферы, кражи и наркоторговлю.

Ранее в сочинском отеле произошло нападение на 41-летнюю женщину. Кавалер в номере выпил несколько бокалов спиртного и начал избивать потерпевшую. Он нанес ей несколько ударов по голове и попытался задушить, сообщило издание РИАМО.
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