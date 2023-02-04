Автор турецкого издания Sabah раскрыл суть последнего козыря США

Соединенные Штаты начали использовать свой последний козырь в виде языка угроз, однако мир перестал бояться даже этого, говорится в статье турецкого издания Sabah.
По словам обозревателя Хилала Каплана, Вашингтон применял множество методов для расширения собственного влияния в других странах. США использовали санкции, интервенции и даже государственные перевороты. Однако теперь мир перестал быть таким, каким его представляют в Белом доме.
Автор подчеркивает, что американская внешняя политика начала постепенно утрачивать свой импульс.
«Самое большое доказательство в поддержку этого тезиса состоит в том, что у Вашингтона, который при каждом удобном случае гордится своей мягкой силой, теперь осталась лишь одна козырная карта в руках: язык угроз», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что США назвали Китай своим единственным соперником, способным изменить миропорядок.