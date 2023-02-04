Онколог Жукова назвала лучший способ предупредить рак молочной железы

Рак молочной железы занимает первое место по распространенности среди женщин. Как его предупредить, рассказала врач-онколог, маммолог Елена Жукова.
Специалист посоветовала россиянкам ежегодно проходить маммографию. Эта процедура позволяет диагностировать злокачественную опухоль в самом начале ее появления, отметила Елена Жукова. Чаще всего раком молочной железы страдают женщины в индустриальных городах-миллионниках. Среди жительниц сельской местности эта проблема не так распространена.
«Действительно, факторы внешней среды, психоэмоциональные перенапряжения, стрессы, депрессии, отсутствие сна и отдыха — все это ведет к дисгормональным нарушениям и приводит, к сожалению, к раку молочной железы», — отметила собеседница РИАМО.
У мужчин чаще всего диагностируют рак легких. Как правило, это связано с курением. То, что такая привычка вызывает рак, это не просто предупреждение на пачках сигарет, а реально доказанный факт, резюмировала Елена Жукова.