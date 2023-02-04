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Онколог Жукова назвала лучший способ предупредить рак молочной железы

Общество
Онколог Жукова назвала лучший способ предупредить рак молочной железы

Рак молочной железы занимает первое место по распространенности среди женщин. Как его предупредить, рассказала врач-онколог, маммолог Елена Жукова.

Специалист посоветовала россиянкам ежегодно проходить маммографию. Эта процедура позволяет диагностировать злокачественную опухоль в самом начале ее появления, отметила Елена Жукова. Чаще всего раком молочной железы страдают женщины в индустриальных городах-миллионниках. Среди жительниц сельской местности эта проблема не так распространена.

«Действительно, факторы внешней среды, психоэмоциональные перенапряжения, стрессы, депрессии, отсутствие сна и отдыха — все это ведет к дисгормональным нарушениям и приводит, к сожалению, к раку молочной железы», — отметила собеседница РИАМО.

У мужчин чаще всего диагностируют рак легких. Как правило, это связано с курением. То, что такая привычка вызывает рак, это не просто предупреждение на пачках сигарет, а реально доказанный факт, резюмировала Елена Жукова.
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