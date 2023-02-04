Немцы разозлились на «ненасытного» Зеленского из-за его слов об участии в Евросоюзе

Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о Евросоюзе разозлило жителей Германии. Об этом свидетельствуют комментарии читателей издания Die Welt.
Так, украинский лидер в видеообращении заявил, что его страна «говорит как участник ЕС». Немцы ополчились на Зеленского, заметив, что бывшая советская республика не имеет ни европейского статуса, ни членства в НАТО.
«Им место везде, кроме ЕС. Еще одна страна, которая десятилетиями будет просто бездонной ямой», — написал Der Alte.
«И снова он не может насытиться. То, что ему говорят или сообщают, его либо не интересует, либо ему этого недостаточно. Собственно, как и всегда», — подчеркнул Andre W.
«Что он там курит?» — задался вопросом Sailör.
«Он в самом деле наглый. Его стране совершенно не место в ЕС», — отметила Sonya F.
Ранее шансы Украины вступить в Евросоюз оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, соседняя страна находится на расстоянии световых лет от выполнения этой цели.