Анна Семенович рассказала, какие методы использует для поддержания фигуры

Бывшая солистка «Блестящих» Анна Семенович поделилась с поклонниками секретами красоты. Певица рассказала, какие методы использует, чтобы поддерживать фигуру.
По словам артистки, она придерживается собственной системы. Знаменитость не ограничивает себя в продуктах и следит только за количеством еды.
«Живи в кайф, ешь все что хочешь, но немного», — уточнила Семенович в соцсетях.
Певица добавила, что любит людей в теле, однако нужно, чтобы тело было не дряблым, а подтянутым. В этом помогают регулярные массажи и кардиотренировки, отметила исполнительница.
Одна из подписчиц спросила у экс-солистки «Блестящих», как замотивировать себя заниматься спортом. Знаменитость ответила, что одного желания недостаточно.
По словам Семенович, если подумал о спорте, нужно тут же хотя бы сделать зарядку или походить 20 минут по дорожке. Как только у человека возникает мысль, Вселенная дает энергию на действие, заявила певица. Если же ничего не делать, то эта энергия вас разрушает, подытожила артистка.