Анна Семенович рассказала, какие методы использует для поддержания фигуры

По словам Семенович, если подумал о спорте, нужно тут же хотя бы сделать зарядку или походить 20 минут по дорожке. Как только у человека возникает мысль, Вселенная дает энергию на действие, заявила певица. Если же ничего не делать, то эта энергия вас разрушает, подытожила артистка.