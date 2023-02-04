Иномарка насмерть сбила женщину на переходе к торговому центру в Волжском

Смертельная авария произошла в городе Волжский. Двигаясь по бульвару Профсоюзов, 33-летний водитель иномарки сбил 52-летнюю женщину. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу возле торгового центра. Женщина погибла на месте ДТП, рассказали в волгоградском ГУ МВД.
В Москве ранее на улице Шипиловская произошла авария с участием 16-летнего подростка. На пешеходном переходе его сбила машина BMW. Юноше потребовалась госпитализация. Установление обстоятельств ДТП взяла на контроль прокуратура, сообщило издание РИАМО.