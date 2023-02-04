Reuters: со снарядами GLSDB украинская армия сможет дотянуться до Мариуполя и севера Крыма

Сообщение об отправке дальнобойных снарядов вдобавок к уже имеющимся на Украине реактивным системам залпового огня HIMARS появилось в прессе в пятницу, 3 февраля. Агентство Reuters предоставило инфографику с картой, где были отмечены населенные пункты, которые окажутся в зоне риска, если ВСУ получат американские снаряды.