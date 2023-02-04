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Reuters: со снарядами GLSDB украинская армия сможет дотянуться до Мариуполя и севера Крыма

Армия
Reuters: со снарядами GLSDB украинская армия сможет дотянуться до Мариуполя и севера Крыма

Агентство Reuters наглядно показало, до каких населенных пунктов на российской территории сможет дотянуться украинская армия, если США передаст ей снаряды GLSDB.

Сообщение об отправке дальнобойных снарядов вдобавок к уже имеющимся на Украине реактивным системам залпового огня HIMARS появилось в прессе в пятницу, 3 февраля. Агентство Reuters предоставило инфографику с картой, где были отмечены населенные пункты, которые окажутся в зоне риска, если ВСУ получат американские снаряды.

В зону поражения попадают Мариуполь, Бердянск и северная часть Крыма.

При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Украина сможет применять дальнобойные боеприпасы GLSDB по Крыму «по своему усмотрению».
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