Компания российского бизнесмена Харитонина приобрела обанкротившийся аэропорт в Германии

Воздушная гавань Франкфурт-Хан является привлекательным активом благодаря разрешению на ночные полеты. Она находится в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, примерно посередине между Франкфуртом-на-Майне и Люксембургом. С 2007 по 2021 год в аэропорту фиксировались низкие показатели пассажирооборота и выручки, в результате бывшие владельцы объявили о банкротстве.