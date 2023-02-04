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Компания российского бизнесмена Харитонина приобрела обанкротившийся аэропорт в Германии

Экономика
Компания российского бизнесмена Харитонина приобрела обанкротившийся аэропорт в Германии

Компания NR Holding, за которой стоит российский бизнесмен Виктор Харитонин, приобрела обанкротившийся аэропорт Франкфурт-Хан в Германии, сообщило агентство DPA.

Сумма сделки составила около 20 млн евро. Нотариальный договор уже подписан, а деньги переведены на доверительный счет

Воздушная гавань Франкфурт-Хан является привлекательным активом благодаря разрешению на ночные полеты. Она находится в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, примерно посередине между Франкфуртом-на-Майне и Люксембургом. С 2007 по 2021 год в аэропорту фиксировались низкие показатели пассажирооборота и выручки, в результате бывшие владельцы объявили о банкротстве.

NR Holding уже владеет гоночной трассой Нюрбургринг, при этом Харитонин, по данным агентства, не находится в санкционных списках.
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