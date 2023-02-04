Посол ДР Конго Нгимби назвал возможные сферы для российских инвестиций

Демократическая Республика Конго предлагает России целый спектр сфер для потенциального инвестирования, включая энергетику и горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство и рыболовство, заявил РИА Новости посол африканской страны в Москве Иван Вангу Нгимби.
По его словам, контакты государств долгое время носило политический характер. В частности развивались отношения военно-технической сфере. Однако ДР Конго также заинтересована во взаимодействии на уровне технологий, здравоохранения, водопользования, машиностроения. России есть что предложить в этих направлениях.
По словам Нгимби, Москва и Киншаса стараются в последнее время компенсировать отставание сотрудничества в экономической сфере. При этом они хотят распространить партнерство и на другие направления, в частности посредством российского инвестирования в ДР Конго.