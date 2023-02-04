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Посол ДР Конго Нгимби назвал возможные сферы для российских инвестиций

Экономика
Посол ДР Конго Нгимби назвал возможные сферы для российских инвестиций

Демократическая Республика Конго предлагает России целый спектр сфер для потенциального инвестирования, включая энергетику и горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство и рыболовство, заявил РИА Новости посол африканской страны в Москве Иван Вангу Нгимби.

По его словам, контакты государств долгое время носило политический характер. В частности развивались отношения военно-технической сфере. Однако ДР Конго также заинтересована во взаимодействии на уровне технологий, здравоохранения, водопользования, машиностроения. России есть что предложить в этих направлениях.

По словам Нгимби, Москва и Киншаса стараются в последнее время компенсировать отставание сотрудничества в экономической сфере. При этом они хотят распространить партнерство и на другие направления, в частности посредством российского инвестирования в ДР Конго.
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