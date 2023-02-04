Авторы Bloomberg рассказали о вторжениях китайских зондов в США во времена правления Трампа

Найденный в Соединенных Штатах китайский зонд является частью широкой шпионской программы КНР, говорится в статье издания Bloomberg.
По словам журналистов, подобные вторжения наблюдались и ранее, в частности, когда Дональд Трамп занимал пост президента США. Осведомленные источники отмечают, что аэростат может менять курс. Плюс ко всему этот объект может задержаться в американском воздушном пространстве еще на несколько дней.
Ранее сообщалось, что 3 февраля над северными регионами США был замечен китайский разведывательный аппарат. Не исключено, что зонд прилетел со стороны Алеутских островов через канадскую территорию.