Авторы Bloomberg рассказали о вторжениях китайских зондов в США во времена правления Трампа

По словам журналистов, подобные вторжения наблюдались и ранее, в частности, когда Дональд Трамп занимал пост президента США. Осведомленные источники отмечают, что аэростат может менять курс. Плюс ко всему этот объект может задержаться в американском воздушном пространстве еще на несколько дней.