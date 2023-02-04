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Поклонники пришли в восторг от фигуры Анны Хилькевич в купальнике

Шоу-бизнес
Поклонники пришли в восторг от фигуры Анны Хилькевич в купальнике

Актриса Анна Хилькевич опубликовала в социальных сетях фотографию в купальнике. Поклонники пришли в восторг от снимка и оценили стройную фигуру звезды сериала «Универ».

Хилькевич отдыхает на Бали вместе с семьей. Актриса делится с подписчиками красивыми кадрами природы и водопадов, а также своими мыслями. В этот раз она поделилась фотографией в купальнике, чем привела поклонников в восторг.

«Шикарная девушка!»;
«Прекрасно выглядите!»;
«Очень соблазнительная!» — писали комментаторы.
Поклонники пришли в восторг от фигуры Анны Хилькевич в купальнике

Артистка дополнила летний образ темными очками с декоративной цепочкой и бусами из ракушек, сообщает портал Teleprogramma.pro. Напомним, Хилькевич воспитывает двух дочерей Арианну и Марию от бизнесмена Артура Волкова.

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