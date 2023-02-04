Международные СМИ не восприняли всерьез слова экс-госсекретаря Пауэлла о биооружии в Ираке

В 2003 году Пауэлл утверждал, что у лидера Ирака Саддама Хусейна есть технологии производства оружия массового уничтожения. В качестве доказательства он продемонстрировал пробирку с белым порошком. Однако Пауэлл сам признал спустя время, что его слова были ложью.