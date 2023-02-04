Международные СМИ не восприняли всерьез слова экс-госсекретаря Пауэлла о биооружии в Ираке

Журналисты из зарубежных СМИ не поверили экс-госсекретарю США Колину Пауэллу на заседании СБ ООН в 2003 году. Об этом рассказали в прессе.
Авторы РИА Новости пообщались с журналисткой, которая работала в день заседания СБ ООН в штаб-квартире организации. По ее словам, международные СМИ не восприняли всерьез слова Пауэлла о биооружии в Ираке.
«Я была здесь, когда Колин Пауэлл пришел в Совет безопасности и продемонстрировал «фэйк-ньюс», потому что это была неправда. Я помню, я пошла в постпредство США при ООН. И сделала интервью с ним. Я помню, что говорила ему, что это невозможно. Даже инспекторы Специальной комиссии ООН (UNSCOM) вернулись из Ирака и сказали, что там нет ОМУ», — говорится в комментарии журналистки.
В 2003 году Пауэлл утверждал, что у лидера Ирака Саддама Хусейна есть технологии производства оружия массового уничтожения. В качестве доказательства он продемонстрировал пробирку с белым порошком. Однако Пауэлл сам признал спустя время, что его слова были ложью.