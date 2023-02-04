Во Вьетнаме предложили увеличить срок безвизового пребывания для туристов до 45 дней

Вьетнаму необходимо ввести стимулы для иностранных гостей после открытия границ, сообщил член Консультативного совета по туризму (TAB) Крис Фэруэлл.
Турбизнес Вьетнама предложил ряд целый ряд нововведений, чтобы привлечь путешественников из других стран. Например, увеличить период безвизового пребывания для отдыхающих с 15 до 45 дней, а также заменить бумажный формат въездного документа на электронный.
«Туристическая деятельность у нас восстанавливается быстрее, чем власти успевают снимать административные барьеры. Пока чиновники думают, туристы отправляются отдыхать к нашим соседям», — приводит слова Фэруэлла РИА Новости.
Во Вьетнаме уже отменены COVID-ограничения. Путешественники из России могут находиться в республике до 15 дней без оформления разрешения на въезд.