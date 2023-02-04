Во Вьетнаме предложили увеличить срок безвизового пребывания для туристов до 45 дней

Турбизнес Вьетнама предложил ряд целый ряд нововведений, чтобы привлечь путешественников из других стран. Например, увеличить период безвизового пребывания для отдыхающих с 15 до 45 дней, а также заменить бумажный формат въездного документа на электронный.