Ляйсан Утяшева и Камила Валиева повторили танец Уэнсдэй на съемках шоу «Дерзкая готовка»

Фигуристка Камила Валиева стала гостьей YouTube-шоу бывшей гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка». На съемках знаменитости повторили танец Уэнсдэй из одноименного сериала.
Утяшева опубликовала в соцсетях видео, снятое на площадке ее шоу. Валиева пришла на шоу «Дерзкая готовка» в «пятнистых» джинсах и топе с длинными рукавами. Экс-гимнастка нарядилась в черное, короткое платье с белыми манжетами и манишкой.
На видео ведущая и ее гостья исполняют танец главной героини сериала «Уэнсдэй». При этом Утяшева использовала не музыку из сериала, а ремикс песни Lady Gaga Bloody Mary, под который все и повторяют этот танец в соцсетях.
Валиева тоже опубликовала кадры со съемочной площадки. Фигуристка отметила, что с нетерпением ждет, когда шоу с ее участием выйдет в эфир.