Сборная Чехии не будет бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска России

Сборная Чехии будет участвовать в летней Олимпиаде 2024 года в случае допуска к участию в турнире России.
Олимпийский комитет Чехии (NOC) озвучил свою позицию по участию в ОИ-2024 в случае допуска к участию в турнире сборных России и Белоруссии. Представители организации отметили, что спортсмены из их страны не станут бойкотировать летние Игры в Париже.
«Не может быть никакой речи от нас о бойкоте, потому что мы не хотели бы наказывать чешских спортсменов», — цитирует заявление NOC Ceska Televize.
Ранее стало известно, что сборные России и Белоруссии могут допустить к участию в ОИ-2024 в нейтральном статусе. Министра спорта Польши, Латвии, Литвы и Эстонии после этого обратились в МОК с совместным заявлением. Они призвали исключить участие россиян и белорусов в парижской Олимпиаде.