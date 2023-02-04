Сборная Чехии не будет бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска России

Ранее стало известно, что сборные России и Белоруссии могут допустить к участию в ОИ-2024 в нейтральном статусе. Министра спорта Польши, Латвии, Литвы и Эстонии после этого обратились в МОК с совместным заявлением. Они призвали исключить участие россиян и белорусов в парижской Олимпиаде.