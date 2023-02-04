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Сборная Чехии не будет бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска России

Спорт
Сборная Чехии не будет бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска России

Сборная Чехии будет участвовать в летней Олимпиаде 2024 года в случае допуска к участию в турнире России.

Олимпийский комитет Чехии (NOC) озвучил свою позицию по участию в ОИ-2024 в случае допуска к участию в турнире сборных России и Белоруссии. Представители организации отметили, что спортсмены из их страны не станут бойкотировать летние Игры в Париже.

«Не может быть никакой речи от нас о бойкоте, потому что мы не хотели бы наказывать чешских спортсменов», — цитирует заявление NOC Ceska Televize.

Ранее стало известно, что сборные России и Белоруссии могут допустить к участию в ОИ-2024 в нейтральном статусе. Министра спорта Польши, Латвии, Литвы и Эстонии после этого обратились в МОК с совместным заявлением. Они призвали исключить участие россиян и белорусов в парижской Олимпиаде.
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