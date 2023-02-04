США освободили от санкций импорт российских нефтепродуктов в Болгарию и Хорватию

В то же время Вашингтон совместно со своими союзниками согласовал предельную стоимость на импорт по морю нефтепродуктов, произведенных и поставляемых РФ. Так, максимальная цена продукции, продаваемой дороже сырой нефти, определена на уровне 100 долларов за баррель, а для грузов, в отношении которых действует дисконт, — 45 долларов, уточняет «ФедералПресс».