Диетолог Арзуманян посоветовала есть попкорн для улучшения перистальтики кишечника

Такой попкорн полезен для перистальтики кишечника и снижает чувство голода. В нем содержится большое количество клетчатки, растительного белка и витаминов. Здоровый человек в день может съедать около трех горстей правильно приготовленной воздушной кукурузы, что пойдет только на пользу здоровью.