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Диетолог Арзуманян посоветовала есть попкорн для улучшения перистальтики кишечника

Общество
Диетолог Арзуманян посоветовала есть попкорн для улучшения перистальтики кишечника

Правильно приготовленный попкорн может быть полезен для здоровья, отметила диетолог Маргарита Арзуманян.

Принято считать, что воздушная кукуруза вредна, и ее можно поставить в один ряд с фастфудом. Однако это касается не всех видов попкорна, передает радио Sputnik.

«Это действительно полезный продукт, но желательно готовить его самостоятельно. Выбирайте свежее оливковое масло, добавляйте как можно меньше соли и сахара», — объяснила врач.

Такой попкорн полезен для перистальтики кишечника и снижает чувство голода. В нем содержится большое количество клетчатки, растительного белка и витаминов. Здоровый человек в день может съедать около трех горстей правильно приготовленной воздушной кукурузы, что пойдет только на пользу здоровью.

Арзуманян предостерегла от покупки попкорна в магазинах и кинотеатрах. В такой кукурузе содержится много соли, сахара, масла и других вредных добавок.
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