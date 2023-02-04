Диетолог Арзуманян посоветовала есть попкорн для улучшения перистальтики кишечника

Правильно приготовленный попкорн может быть полезен для здоровья, отметила диетолог Маргарита Арзуманян.
Принято считать, что воздушная кукуруза вредна, и ее можно поставить в один ряд с фастфудом. Однако это касается не всех видов попкорна, передает радио Sputnik.
«Это действительно полезный продукт, но желательно готовить его самостоятельно. Выбирайте свежее оливковое масло, добавляйте как можно меньше соли и сахара», — объяснила врач.
Такой попкорн полезен для перистальтики кишечника и снижает чувство голода. В нем содержится большое количество клетчатки, растительного белка и витаминов. Здоровый человек в день может съедать около трех горстей правильно приготовленной воздушной кукурузы, что пойдет только на пользу здоровью.
Арзуманян предостерегла от покупки попкорна в магазинах и кинотеатрах. В такой кукурузе содержится много соли, сахара, масла и других вредных добавок.