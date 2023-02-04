Бывшая сотрудница «Почты России» подозревается в афере на 4,5 млн рублей в Магадане

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении бывшего специалиста «Почты России» Магаданской области. По данным ФСБ, фигурантка подозревается в мошенничестве, которое обернулось хищением 4,5 миллиона рублей.
У подследственной был доступ к электронным платежным поручениям. Она создавала фиктивные переводы, что и позволило выводить деньги. Совершив хищение, фигурантка написала заявление об уходе и уехала в Новосибирскую область.
Ранее в Москве суд отправил в СИЗО бывшего вице-президента РЖД. Он стал фигурантом дела о крупном мошенничестве, сообщило издание RT.