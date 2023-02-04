Американский сенатор сообщил о приближении китайского аэростата к базе ВВС США в Миссури

Китайский аэростат приблизился к авиабазе ВВС США Уайтмен, где находятся стратегические стелс-бомбардировщики B-2, сообщил сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт.
О приближении летательного объекта политик написал в Twitter 4 февраля. Сенатор отметил, что визит «шпионского шара» из КНР «абсолютно невероятен» и призвал Пентагон к защите американских границ.
«Ни один американец не должен с этим мириться. Я — нет», — высказался Шмитт.
Ранее в Пентагоне сообщили, что китайский зонд находится в центральной части США. Президент Джо Байден согласился с доводами военных, которые решили, что безопасней будет не сбивать аэростат из-за угрозы повреждений на земле.