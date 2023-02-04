Николай Басков чуть не потерял сознание от номера участников в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Народный артист России Николай Басков является ведущим проекта «Ну-ка, все вместе!». Певец чуть не потерял сознание от номера участников шоу фолк-группы «Русский праздник».
Музыкальный коллектив состоит из битбоксера и пяти вокалисток. Они стали финалистами первого сезона, а теперь вернулись, чтобы соревноваться с другими участниками. В этот раз «Русский праздник» представили попурри из народных песен и современных хитов, что привело Баскова в такой восторг, что он чуть не потерял сознание.
«Боже мой, просто нет слов! Срочно откачивайте меня! Машите на меня!» — заявил обескураженный ведущий.
Никто не ожидал, что суперсезон начнется с такого невероятного шоу. Приглашенной звездой в этом выпуске была певица Валерия. С первых нот она поняла — номер будет потрясающим. Исполнительница отметила, что у участников коллектива есть не только вокальные данные, но и чувство юмора.