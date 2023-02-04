ЕЭК согласовала сокращение вдвое беспошлинного ввоза говядины в Россию

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила объемы беспошлинного ввоза говядины в Россию в 2023 году. По предложению страны импорт сократится в два раза и составит 100 000 тонн.
Согласованная мера, по мнению российских властей, должна обеспечить необходимыми объемами сырья производителей мясных консервов и колбасных изделий, а кроме того, стабилизировать стоимость продукции из говядины для потребителей.
При этом в 2022 году, когда появилась возможность беспошлинного ввоза, по нулевой ставке импортировать в Россию можно было 200 000 тонн говядины и 100 000 тонн свинины. Обычные ставки, действующие в сфере поставок этого мяса, — 15% и 25% соответственно. В прошлом году, по оценкам Национального союза свиноводов, импорт свинины вырос на 53%, до 17 980 тонн, а говядины — на 1%, до 289 480 тонн.