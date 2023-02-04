Пентагон: боеприпасы GLSDB несовместимы с установками РСЗО HIMARS

Ранее сообщалось, что Вашингтон одобрил поставку на Украину управляемых бомб GLSDB, способных поражать цели на расстоянии более 150 километров. Отмечалось, что для запуска этих боеприпасов подходят пусковые установки HIMARS, однако теперь американские военные заявляют, что это не совсем так.