Пентагон: боеприпасы GLSDB несовместимы с установками РСЗО HIMARS

Американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают, что управляемые бомбы GLSDB, которые планируется передать Киеву, несовместимы с пусковыми установками РСЗО HIMARS.
Ранее сообщалось, что Вашингтон одобрил поставку на Украину управляемых бомб GLSDB, способных поражать цели на расстоянии более 150 километров. Отмечалось, что для запуска этих боеприпасов подходят пусковые установки HIMARS, однако теперь американские военные заявляют, что это не совсем так.
Источники сообщают, что теперь США рассматривают возможность поставок на Украину установок, при помощи которых можно применять боеприпасы GLSDB. О каких конкретно установках идет речь, не сообщается.