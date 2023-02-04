Анастасия Решетова объявила о воссоединении с сыном от Тимати

Модель и блогер Анастасия Решетова воссоединилась с сыном от рэпера Тимати Ратмиром. Бывшая возлюбленная основателя лейбла Black Star объявила в соцсетях, что мальчик снова с ней.
Тимати нередко берет сына в поездки, поэтому Решетова оказывается в разлуке с ребенком. На этот раз рэпер забрал мальчика надолго.
«Мой сладкий и долгожданный малыш вернулся из трипа в Латинскую Америку продолжительностью в месяц», — поделилась с подписчиками модель.
Пока они были в разлуке, блогер переживала из-за отношений с сыном. Во время разговоров по видеосвязи Решетова заметила, что мальчик относится к ней с каким-то холодом. Однако после возвращения из поездки ребенок, со слов экс-возлюбленной Тимати, ведет себя нормально.
По словам модели, сын сказал ей, что скучал и ждал встречи. Мальчик все такой же ласковый и по утрам целует ее со словами «Доброе утро, мамочка любимая!», рассказала блогер.
Напомним, Решетова признавалась в одном из интервью, что Тимати хотел бы забрать сына к себе насовсем, но она не отдаст ребенка. При этом модель рада, что у мальчика отец, который вовлечен в процесс его воспитания не меньше, чем она.