Онколог Федянин объяснил, какой рак можно определить самостоятельно

Некоторые виды рака люди могут диагностировать самостоятельно, отметил онколог, руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ «Коммунарка» столичного Департамента здравоохранения Михаил Федянин.
Самостоятельно можно выявить опухоль молочных железах, кожных покровах, слизистой ротовой полости. Однако при появлении видных симптомов рак уже переходит на вторую и последующие стадии, и лечить его гораздо труднее, передает РИА Новости.
«Самостоятельно определить у себя онкологическое заболевание можно при опухолях визуальных локализаций, — к примеру, молочные железы, яички, кожные покровы, слизистая ротовой полости», — пояснил Федянин.
Он порекомендовал регулярно проходить обследования в рамках диспансеризации. Более того, необходимо уделять внимание и общим симптомам, и при появлении которых обращаться к терапевту.