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Гладков ввел бессрочный уровень террористической опасности в Белгородской области

Происшествия
Гладков ввел бессрочный уровень террористической опасности в Белгородской области

В Белгородской области бессрочно продлен высокий уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, отметив, что режим будет сохраняться, пока регион нуждается в дополнительных мерах защиты.

По словам главы Белгородской области, ограничительные меры можно будет снять при улучшении ситуации. В данный момент главное – безопасность жителей региона, отметил Гладков.

«Очевидна необходимость продолжения введения "желтого" уровня террористической опасности. Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ночью Гладков сообщал, что украинские войска нанесли удар по Борисовскому району. В результате атаки «прилеты» зафиксировали на территории гражданского промышленного предприятия.
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