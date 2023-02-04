МИД Китая: Пекин нацелен на работу с Москвой для улучшения отношений

Китайская сторона готова взаимодействовать с РФ в целях достижения нового прогресса в двусторонних отношениях в наступившем году. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР по итогам визита в Россию замминистра иностранных дел Ма Чжаосюя.
Высокопоставленный дипломат 2-3 февраля прибыл в РФ с рабочим визитом, где встретился с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. Ма Чжаосюя также общался с заместителями министра иностранных дел Сергеем Вершининым и Андреем Руденко.
«Политическое взаимодоверие между двумя странами непрерывно углубляется, уверенно развивается сотрудничество в различных областях, а международное сотрудничество становится более тесным», — следует из сообщения МИД Китая.
Пекин выразил готовность сотрудничать с Москвой для добросовестного претворения в жизнь «важного консенсуса, достигнутого главами двух государств». Китайская сторона также выступает за улучшение двусторонних связей в 2023 году, сообщили в МИД.