МИД Китая: Пекин нацелен на работу с Москвой для улучшения отношений

Китайская сторона готова взаимодействовать с РФ в целях достижения нового прогресса в двусторонних отношениях в наступившем году. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР по итогам визита в Россию замминистра иностранных дел Ма Чжаосюя.