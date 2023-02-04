Член ЦК КПК Ван И заявил о недопустимости спекуляций США из-за китайского аэростата

Китай не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи в США из-за ситуации с аэростатом. Об этом заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, комментируя решение американского госсекретаря Энтони Блинкена отложить свой визит в Пекин.
Блинкен перенес свою поездку в Пекин на неопределенный срок из-за инцидента с китайским аэростатом, который появился в небе над США 3 февраля. По словам американского дипломата, произошедшее ставит под сомнения возможность построения фундамента диалога между двумя странами.
Ван И, отвечая на высказывания Блинкена, напомнил об ответственном подходе Китая. По словам дипломата, Пекин всегда строго следовал всем нормам международного права и не позволит необоснованных спекуляций в свой адрес.
США считают появление аэростата в своем воздушном пространстве нарушением суверенитета страны. В Пекине признали китайскую принадлежность воздушного шара, уточнив, что он отклонился от курса из-за ветра.