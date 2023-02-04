Член ЦК КПК Ван И заявил о недопустимости спекуляций США из-за китайского аэростата

Блинкен перенес свою поездку в Пекин на неопределенный срок из-за инцидента с китайским аэростатом, который появился в небе над США 3 февраля. По словам американского дипломата, произошедшее ставит под сомнения возможность построения фундамента диалога между двумя странами.