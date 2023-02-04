Замглавы МИД РФ Рябков спрогнозировал скорый провал политики «вседозволенности США»

Американская администрация пытается «похоронить в анналах истории» память об инсценировке в СБ ООН с «пробиркой Пауэлла». Однако этого сделать не получится, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
По его словам, образ бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, который демонстрировал пробирку с порошком будто бы сибирской язвы на одном из заседаний СБ ООН, давно закрепился в памяти мировой общественности. Тогда США попытались оправдать свое вторжение в Ирак.
Этот случай 20-летней давности показывает, что Вашингтон является первым лицемером и убежден в своей вседозволенности. Но этому нужно положить конец, отметил Рябков в интервью РИА Новости.
«Но перестраиваться на новые рельсы, избавляясь от синдрома вседозволенности... американцам все-таки придется. Как и считаться с Россией и Китаем, другими крупными международными игроками», — обратил внимание Пауэлл.
Он также обвинил США в применении силы ради утверждения собственной гегемонии. Однако ситуация в мире меняется стремительно, поэтому и от этой практики скоро придется отказаться.