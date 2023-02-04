Замглавы МИД РФ Рябков спрогнозировал скорый провал политики «вседозволенности США»

По его словам, образ бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, который демонстрировал пробирку с порошком будто бы сибирской язвы на одном из заседаний СБ ООН, давно закрепился в памяти мировой общественности. Тогда США попытались оправдать свое вторжение в Ирак.