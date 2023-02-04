«Никогда не любили кленовый сироп»: медиагруппа «Россия сегодня» ответила на санкции Канады

В пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня» заявили, что никогда не испытывали любовь к кленовому сиропу. Таким образом холдинг отреагировал на попадание в санкционный список Канады.
Кроме того, добавили в пресс-службе, хоккей и в России на высшем уровне. Сообщение медиагруппы было опубликовано в Telegram-канале «Зубовский, 4».
В свою очередь замглавреда медиагруппы Дмитрий Горностаев, тоже попавший под рестрикции Оттавы, в беседе с РИА Новости сказал, что гордится — он оказался в отличной компании.
«Я рад оказаться в одном списке с нашим д'Артаньяном — Михаилом Боярским», — сказал Горностаев.
Накануне МИД Канады сообщил о расширении санкционного списка. Под рестрикции кроме «России сегодня» попали деятели культуры. В их числе Николай Басков, Михаил Боярский, Дима Билан, Полина Гагарина и другие.