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Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за гололедицы

Общество
Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за гололедицы

Гидрометцентр объявил в российской столице и Подмосковье желтый уровень погодной опасности. Аналогичный уровень опасности действует и по всей территории Центрального федерального округа, следует из заявления на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение о гололедице действует в Москве и области до 09:00 5 февраля. Желтый уровень погодной опасности распространяется почти по всей Западной России за исключением Петербурга, Дагестана, Карелии, Ленобласти, Самарской области и ряда других.

В свою очередь на юге России – в Краснодарском крае – объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В регионе, по данным Гидрометцентра, ожидаются туман, гололедно-изморозевые отложения и сильные осадки.
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