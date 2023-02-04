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Немецкий журналист Нойханн назвал заявления о вступлении Украины в ЕС «ложной иллюзией»

Политика
Немецкий журналист Нойханн назвал заявления о вступлении Украины в ЕС «ложной иллюзией»

Правительство Украины надеется, что государство сможет вступить в Европейский союз. Однако разговоры на эту тему являются лишь «ложной иллюзией», заявил журналист немецкого телеканала ZDF Флориан Нойханн.

Он обратил внимание, что в последнее время лидеры Европы «соперничают», кто даст Украине больше всего обещаний. Государства называют свой союз с Украиной «семьей». Однако, по словам Нойханна, все это является лишь «политическим представлением».

«Семья? На самом деле? Эти слова являются продуктом риторического соперничества, которое (председатель ЕК Урсула) фон дер Ляйен и председатель Совета ЕС Шарль Мишель (оба питают сердечную неприязнь друг к другу) вели в течение нескольких недель», — уверен журналист.

Нойханн призвал лидеров ЕС не давать Украине ложных надежд на возможное вступление в блок. По его мнению, государство заслужило, чтобы европейские чиновники были честны с ним.
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