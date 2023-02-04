Немецкий журналист Нойханн назвал заявления о вступлении Украины в ЕС «ложной иллюзией»

Правительство Украины надеется, что государство сможет вступить в Европейский союз. Однако разговоры на эту тему являются лишь «ложной иллюзией», заявил журналист немецкого телеканала ZDF Флориан Нойханн.
Он обратил внимание, что в последнее время лидеры Европы «соперничают», кто даст Украине больше всего обещаний. Государства называют свой союз с Украиной «семьей». Однако, по словам Нойханна, все это является лишь «политическим представлением».
«Семья? На самом деле? Эти слова являются продуктом риторического соперничества, которое (председатель ЕК Урсула) фон дер Ляйен и председатель Совета ЕС Шарль Мишель (оба питают сердечную неприязнь друг к другу) вели в течение нескольких недель», — уверен журналист.
Нойханн призвал лидеров ЕС не давать Украине ложных надежд на возможное вступление в блок. По его мнению, государство заслужило, чтобы европейские чиновники были честны с ним.