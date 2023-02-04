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Появились кадры боевой работы «Торнадо-С» на полях спецоперации

Армия
Появились кадры боевой работы «Торнадо-С» на полях спецоперации

Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» продолжают выполнять боевые задачи в ходе военной операции на Украине. Минобороны показало уникальные кадры с мест боевых действий, передает Telegram-канал «Известия».

Разведчики доложили, что на близлежащем участке украинские силы сосредоточили технику, вооружение и боеприпасы для снабжения своей группировки. Соответствующие сведения оказались достоверными, вскоре реактивная артиллерия нанесла удар по заданным координатам.

По словам бойцов, в результате удара все поставленные цели удалось уничтожить. Разведка отчиталась о «ювелирной точности» работы артиллерийского расчета.
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