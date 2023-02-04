Появились кадры боевой работы «Торнадо-С» на полях спецоперации

Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» продолжают выполнять боевые задачи в ходе военной операции на Украине. Минобороны показало уникальные кадры с мест боевых действий, передает Telegram-канал «Известия».
Разведчики доложили, что на близлежащем участке украинские силы сосредоточили технику, вооружение и боеприпасы для снабжения своей группировки. Соответствующие сведения оказались достоверными, вскоре реактивная артиллерия нанесла удар по заданным координатам.
По словам бойцов, в результате удара все поставленные цели удалось уничтожить. Разведка отчиталась о «ювелирной точности» работы артиллерийского расчета.