Актриса Васильева призналась в наличии вставной челюсти и отсутствии волос

Актриса Татьяна Васильева работает не покладая рук, чтобы обеспечить недвижимостью всех своих внуков. Сейчас 75-летняя звезда откладывает деньги на покупку московской квартиры для своей пятой внучки.
Сама актриса признается, что ее ежемесячный доход составляет около 3 миллионов рублей. Но за большим заработком кроется тяжелый и неблагодарный труд. Вместе с этим Васильева не унывает и считает себя счастливой артисткой, передает StarHit.
«У меня вставные зубы, парики, потому что я лысая. Но разве может быть актриса счастливее меня? Это какое-то несоответствие. Так не бывает! Я поговорила с собой на эту тему, и мне стало легче», — призналась она.
Ранее стало известно о скором отъезде из России актера Дмитрия Назарова и его супруги Ольги Васильевой. Такое решения пара приняла после увольнения из МХТ имени Чехова.