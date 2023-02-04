Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки истребителей на Украину. Однако это создает серьезные риски для страны, заявили читатели местного издания Le Figaro.
Они напомнили об «опытных» пилотах ВСУ, которые запускали снаряды по мирным жителям в Донбассе. По мнению читателей, поставка истребителей на Украину может привести к расширению территории конфликта.
«Это представляет реальную угрозу прямого столкновения Запада с Россией», — опасаются пользователи.
Читатели отметили, что президент Украины Владимир Зеленский с каждым днем просит все больше. Более того, Киев уже получил от Парижа немало вооружения. Они призвали Макрона начать заботиться о собственных гражданах, а не об украинцах.
Ранее о растущих поставках западного вооружения на Украину высказался посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, этим Вашингтон целенаправленно обостряет конфликт.