Четырехлетний мальчик из Казахстана попал в больницу в тяжелом состоянии после удара током

Ребенок 2018 года рождения из города Тараз (южный Казахстан) госпитализирован в тяжелом состоянии после поражения электрическим током. Об этом сообщили в республиканском Министерстве чрезвычайных ситуаций.
Инцидент произошел с четырехлетним дошкольником в доме по улице Абдуллина. Отмечается, что мальчик остался без присмотра взрослых и играл вблизи трансформатора. Сейчас за жизнь ребенка борются врачи.
В связи с этим МЧС Казахстана напомнило правила безопасности при нахождении вблизи энергообъектов. Спасатели подчеркивают, что в непосредственной близости к таким объектам запрещается играть, а также заходить на территорию и в помещения электросетевых сооружений. Чрезвычайное ведомство также предостерегает от лазаний по крышам домов и построек, деревьев, ЖД-вагонов и других объектов, вблизи которых пролегают провода электропередачи.