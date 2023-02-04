Четырехлетний мальчик из Казахстана попал в больницу в тяжелом состоянии после удара током

В связи с этим МЧС Казахстана напомнило правила безопасности при нахождении вблизи энергообъектов. Спасатели подчеркивают, что в непосредственной близости к таким объектам запрещается играть, а также заходить на территорию и в помещения электросетевых сооружений. Чрезвычайное ведомство также предостерегает от лазаний по крышам домов и построек, деревьев, ЖД-вагонов и других объектов, вблизи которых пролегают провода электропередачи.