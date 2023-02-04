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Четырехлетний мальчик из Казахстана попал в больницу в тяжелом состоянии после удара током

Происшествия
Четырехлетний мальчик из Казахстана попал в больницу в тяжелом состоянии после удара током

Ребенок 2018 года рождения из города Тараз (южный Казахстан) госпитализирован в тяжелом состоянии после поражения электрическим током. Об этом сообщили в республиканском Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Инцидент произошел с четырехлетним дошкольником в доме по улице Абдуллина. Отмечается, что мальчик остался без присмотра взрослых и играл вблизи трансформатора. Сейчас за жизнь ребенка борются врачи.

В связи с этим МЧС Казахстана напомнило правила безопасности при нахождении вблизи энергообъектов. Спасатели подчеркивают, что в непосредственной близости к таким объектам запрещается играть, а также заходить на территорию и в помещения электросетевых сооружений. Чрезвычайное ведомство также предостерегает от лазаний по крышам домов и построек, деревьев, ЖД-вагонов и других объектов, вблизи которых пролегают провода электропередачи.
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