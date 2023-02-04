Сибиряк угнал Mazda, врезался в гору снега и просил у местных одежду для маскировки

Житель Новосибирской области угнал иномарку Mazda с территории банного комплекса, после чего поехал в поселок Кольцово и попал в аварию. После этого горе-преступник просил у местных жителей одежду, предположительно, с целью маскировки, сообщили в пресс-службе МВД.
После угона мужчина «наехал на снежный вал и не смог сдвинуться с места», отметили правоохранители. Затем угонщик решил скрыться в садах, для чего, по всей видимости, и просил у местных сменную одежду.
Вскоре сотрудники УгРо вышли на следы преступника в дачном сообществе, однако тот попытался бежать. По итогу мужчина был пойман – им оказался ранее судимый 41-летний житель Мошковского района.
«Мужчина пояснил, что случайно зашел в банный комплекс, увидел на стойке регистрации ключи от автомобиля, завел автомобиль и поехал на работу», — добавили в полиции, отметив, что машину вернули ее законной владелице.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был отпущен под подписку о невыезде, расследование продолжается.