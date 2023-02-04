Минимум 13 человек погибли в результате бушующих лесных пожаров в Чили

По меньшей мере 13 человек погибли за сутки в Чили из-за сильных лесных пожаров в центре и на юге страны. Об этом сообщила служба по борьбе со стихийными бедствиями.
При тушении пожаров также разбился вертолет, на котором находились пилот из Боливии и чилийский механик. Экипажу спастись не удалось, сообщил резидент ведомства на пресс-конференции.
«В результате сегодняшних пожаров в общей сложности погибли 13 человек, из них 11 - в коммуне Санта-Хуана», — сказал представитель службы. Трансляция пресс-конференции велась на YouTube-канале службы.
Власти докладывали, что в Чили зафиксировано 204 очага возгорания, из которых 56 уже контролируются огнеборцами. В пострадавших зонах эвакуируют местных жителей. По имеющейся информации, в результате пожаров дотла сгорели порядка 100 домовладений.