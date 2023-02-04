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Билл Гейтс не считает правильным инвестировать в развитие технологий для полетов на Марс

Общество
Билл Гейтс не считает правильным инвестировать в развитие технологий для полетов на Марс

На Земле существует множество нерешенных проблем, поэтому инвестировать в развитие технологий для полетов на Марс неправильно. Такую точку зрения выразил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

При этом миллиардер отметил, что положительно относится к Илону Маску. По его словам, однажды его назовут «великим филантропом», так как основатель Tesla делает очень много для развития человечества.

«На самом деле, полететь на Марс — это довольно дорого. Вы можете купить противокоревые вакцины и спасти жизни», — заявил Гейтс.

Ранее миллиардер затронул тему глобального потепления. По его словам, главной задачей человечества должна стать «максимальная минимизация» данной проблемы.
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