NRK: Россия эффективно заменила зарубежные бренды благодаря «параллельному импорту»

Россия стойко переживает санкции и отток зарубежных брендов с отечественного рынка. Стране удается это благодаря «параллельному импорту», считает корреспондентка норвежской телекомпании NRK Гру Хольм, которая вновь начала работать в Москве впервые с 1990-х годов.
Журналистика, говоря о санкциях, отметила, что российский рынок покинули ведущие иностранные бренды – IKEA, Hennes & Mauritz, Zara и прочие. Однако Москва стремительно проходит все лишения благодаря «параллельному импорту», идущему главным образом через Казахстан, Армению, Грузию и Турцию.
«И продажи идут на ура», — отметила Хольм.
Корреспондентка обратила внимание и на серьезный скачок в развитии интернет-торговли в РФ. По словам Хольм, почти все товары, «от автомобилей до туалетной бумаги, корицы и рыбы — можно заказать в интернете», а в российской столице доставка на адрес клиента «очень часто не стоит ни копейки».