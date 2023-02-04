NRK: Россия эффективно заменила зарубежные бренды благодаря «параллельному импорту»

Корреспондентка обратила внимание и на серьезный скачок в развитии интернет-торговли в РФ. По словам Хольм, почти все товары, «от автомобилей до туалетной бумаги, корицы и рыбы — можно заказать в интернете», а в российской столице доставка на адрес клиента «очень часто не стоит ни копейки».