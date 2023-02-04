Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

NRK: Россия эффективно заменила зарубежные бренды благодаря «параллельному импорту»

Экономика
NRK: Россия эффективно заменила зарубежные бренды благодаря «параллельному импорту»

Россия стойко переживает санкции и отток зарубежных брендов с отечественного рынка. Стране удается это благодаря «параллельному импорту», считает корреспондентка норвежской телекомпании NRK Гру Хольм, которая вновь начала работать в Москве впервые с 1990-х годов.

Журналистика, говоря о санкциях, отметила, что российский рынок покинули ведущие иностранные бренды – IKEA, Hennes & Mauritz, Zara и прочие. Однако Москва стремительно проходит все лишения благодаря «параллельному импорту», идущему главным образом через Казахстан, Армению, Грузию и Турцию.

«И продажи идут на ура», — отметила Хольм.

Корреспондентка обратила внимание и на серьезный скачок в развитии интернет-торговли в РФ. По словам Хольм, почти все товары, «от автомобилей до туалетной бумаги, корицы и рыбы — можно заказать в интернете», а в российской столице доставка на адрес клиента «очень часто не стоит ни копейки».
уход брендов из России параллельный импорт антироссийские санкции
Военкоры ФАН
Лучшие в аду