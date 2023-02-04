Мэр Барбашов сообщил о создании военной базы украинской армии в Снигиревке

В херсонской Снигиревке украинские силы создают военную базу с танками, заявил глава российской администрации района Юрий Барбашов. По его словам, бойцы ВСУ маскируются под гражданских и размещают войска в жилых массивах, нарушая принципы международного гуманитарного права.
Градоначальник отметил, что украинские военные размещаются в частных домах, а гаражи приспосабливаются под склады боеприпасов. По словам Барбашова, бойцы ВСУ также расквартированы в Павловке и Васильевке.
«Точно так же — в Павловке, в Васильевке размещаются украинские военнослужащие. В Васильевке они предпочитают ходить в гражданской одежде, размещаются они в частных домах, точно так же в частных домах размещаются склады с вооружением», — передает РИА Новости слова мэра Снигиревского района.
Барбашов сообщил, что имеет сведения о местоположении складов с боекомплектом ВСУ, при этом все подходы к объектам заминированы. Также, по словам мэра, в Снигиревке располагается порядка 20 танков противника.