Флот Бразилии отправил ко дну свой единственный списанный авианосец «Сан-Паулу»

Позднее стало известно, что в корпусе авианосца есть несколько отверстий, через которые внутрь проникала вода. На протяжении нескольких месяцев корабль стоял в территориальных водах в Бразилии, а в январе флот принял решение о его затоплении. Судно отправили ко дну в 350 километрах от берега на глубине порядка пяти тысяч метров.