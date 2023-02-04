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Флот Бразилии отправил ко дну свой единственный списанный авианосец «Сан-Паулу»

Общество
Флот Бразилии отправил ко дну свой единственный списанный авианосец «Сан-Паулу»

Бразильский флот затопил в Атлантике свой авианосец «Сан-Паулу», который в 2021 году приобрела турецкая компания Sok. Операция по затоплению судна прошла 3 февраля согласно намеченному плану, уточнили в ВМС страны.

Компания Sok купила списанный авианосец для дальнейшего разбора. Летом прошлого года корабль отбуксировали в Турцию, но власти отозвали решение на стоянку. Тогда судно пришлось вернуть Бразилии, которая неохотно его приняла из-за угрозы для экологии и безопасности.

Позднее стало известно, что в корпусе авианосца есть несколько отверстий, через которые внутрь проникала вода. На протяжении нескольких месяцев корабль стоял в территориальных водах в Бразилии, а в январе флот принял решение о его затоплении. Судно отправили ко дну в 350 километрах от берега на глубине порядка пяти тысяч метров.

Корабли Северного флота ранее спасли жителя Франции и его собаку, которые едва не потерпели бедствие в Атлантическом океане. Яхта иностранца попала в шторм во время путешествия.
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