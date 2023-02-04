Ежедневный снегопад не стал планом к действию для петербургских коммунальщиков

Погода в Северной столице остается нестабильной. Внезапно пришедшая оттепель сменилась морозами и метелями. В ближайшие дни такая погода ожидается по всему мегаполису.
Снег в Санкт-Петербурге прогнозируется небольшой или умеренный. По словам синоптиков, осадки будут сопровождаться повышением атмосферного давления.
Температура воздуха будет варьироваться от минус шести до минус двух градусов по Цельсию. Перепад температур и снегопады могут привести к гололедице.
Подобная погода наблюдается несколько дней. По словам петербуржцев, именно такой не самый страшный прогноз приносит горожанам настоящие сюрпризы. Под только нападавшим снегом образуется гололедица, а осадки создают сугробы на дорогах и тротуарах. Все это усложняет движение по городу, приводит к травмоопасным ситуациям и авариям. Об этом жители города пишут в соцсетях ежедневно.
Своими постами горожане пытаются привлечь внимание губернатора Александра Беглова к проблеме. Однако ежедневные жалобы не приводят к положительному результату – засыпаны снегом и покрыты льдом не только отдаленные районы, но и даже центральные улицы. Про состояние дворов и халатную работу коммунальщиков петербуржцы уже предпочитают тактично молчать.