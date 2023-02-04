Ежедневный снегопад не стал планом к действию для петербургских коммунальщиков

Подобная погода наблюдается несколько дней. По словам петербуржцев, именно такой не самый страшный прогноз приносит горожанам настоящие сюрпризы. Под только нападавшим снегом образуется гололедица, а осадки создают сугробы на дорогах и тротуарах. Все это усложняет движение по городу, приводит к травмоопасным ситуациям и авариям. Об этом жители города пишут в соцсетях ежедневно.