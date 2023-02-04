Турецкий чиновник Алтун связал несправедливость в мире с колониальными порядками Запада

Он обратил внимание, что несправедливость в мире была как в эпоху традиционных медиа, так и сейчас, когда стали развиты электронные СМИ. Алтун призвал страны не забывать, что «мир больше пяти». По его мнению, именно из-за западного колониального порядка в политике, экономике и культуре до сих пор существует несправедливость.