Турецкий чиновник Алтун связал несправедливость в мире с колониальными порядками Запада

Колониальные порядки, установленные западными странами, являются причиной глобальной несправедливости. Такое мнение высказал глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Он обратил внимание, что несправедливость в мире была как в эпоху традиционных медиа, так и сейчас, когда стали развиты электронные СМИ. Алтун призвал страны не забывать, что «мир больше пяти». По его мнению, именно из-за западного колониального порядка в политике, экономике и культуре до сих пор существует несправедливость.
«Эта фундаментальная динамика лежит в основе глобальной несправедливости. При этом другим незаменимым аспектом, завершающим этот процесс, является западная система зависимостей», — заявил чиновник агентству Anadolu.
Ранее Соединенные Штаты пригрозили Турции санкционными ограничениями. Такая мера ожидает Анкару за сотрудничество с Москвой.