Населенный пункт Сватово подвергся обстрелу со стороны Вооруженных формирований Украины. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.
Обстрел зафиксирован в 01:50 по московскому времени. Для атаки на Сватово украинские боевики использовали реактивную систему залпового огня HIMARS.
«Со стороны Вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 1:50 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших или погибших на данный момент не поступала. Сведения о масштабах разрушений также не уточнялись.