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ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово

Происшествия
ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово

Населенный пункт Сватово подвергся обстрелу со стороны Вооруженных формирований Украины. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

Обстрел зафиксирован в 01:50 по московскому времени. Для атаки на Сватово украинские боевики использовали реактивную систему залпового огня HIMARS.

«Со стороны Вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 1:50 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших или погибших на данный момент не поступала. Сведения о масштабах разрушений также не уточнялись.
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