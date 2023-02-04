Актриса Лянка Грыу оставила карьеру ради лечения сына от аутизма

Жизнь и счастье наследника стали приоритетом, призналась она. За несколько лет пришлось испробовать многие методики и побывать у десятков врачей, однако это дало свои плоды. Сейчас сына актрисы не тревожат симптомы заболевания, поэтому он живет яркой социальной жизнью.