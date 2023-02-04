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Актриса Лянка Грыу оставила карьеру ради лечения сына от аутизма

Шоу-бизнес
Актриса Лянка Грыу оставила карьеру ради лечения сына от аутизма

Актриса Лянка Грыу находилась на пике своей карьеры в 26 лет. Однако ей пришлось все бросить и уехать в Нью-Йорк, чтобы заняться лечением своего единственного сына от аутизма.

Жизнь и счастье наследника стали приоритетом, призналась она. За несколько лет пришлось испробовать многие методики и побывать у десятков врачей, однако это дало свои плоды. Сейчас сына актрисы не тревожат симптомы заболевания, поэтому он живет яркой социальной жизнью.

«Почти восемь лет провела в Америке, исследуя разные техники и способы лечения аутизма. Долгие годы посвятила себя ребенку и его лечению», — поделилась Грыу в социальных сетях.

Певица Лолита тоже стала мамой девочки, у которой диагностировали синдром Аспергера. По словам исполнительницы, это не аутизм. Однако синдром Аспергера относится к расстройствам аутистического спектра (РАС). Недавно артистка показала, как выросла ее дочь.
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