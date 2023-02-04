Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Польский политолог Холащинский: переданную Киеву западную технику «перемолотят»

Армия
Польский политолог Холащинский: переданную Киеву западную технику «перемолотят»

Бронетехника, переданная Западом на нужды украинской армии, будет полностью уничтожена. Такую точку зрения высказал польский политолог Кристиан Холащинский в эфире Radio Maryja.

В сумме страны Запада планируют передать Украине не более 170 танков, напомнил эксперт. Основываясь на предыдущих потерях Украины, можно предположить, что этот транш «перемолотят» достаточно быстро, считает политолог.

Ранее издание Politico узнало, какое вооружение последует за передачей Киеву тяжелой техники. По данным портала, Запад может рассматривать поставки истребителей. По словам одного из украинских военных советников, обсуждение поставок боевых машин пока на «начальном» этапе.
запад поставки вооружения ликвидация
Военкоры ФАН
Лучшие в аду