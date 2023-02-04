Польский политолог Холащинский: переданную Киеву западную технику «перемолотят»

Бронетехника, переданная Западом на нужды украинской армии, будет полностью уничтожена. Такую точку зрения высказал польский политолог Кристиан Холащинский в эфире Radio Maryja.
В сумме страны Запада планируют передать Украине не более 170 танков, напомнил эксперт. Основываясь на предыдущих потерях Украины, можно предположить, что этот транш «перемолотят» достаточно быстро, считает политолог.
Ранее издание Politico узнало, какое вооружение последует за передачей Киеву тяжелой техники. По данным портала, Запад может рассматривать поставки истребителей. По словам одного из украинских военных советников, обсуждение поставок боевых машин пока на «начальном» этапе.